Marché des Saveurs à Vers Village de Vers Saint Géry-Vers

Marché des Saveurs à Vers Village de Vers Saint Géry-Vers jeudi 29 mai 2025.

Marché des Saveurs à Vers

Village de Vers Place du Communal Saint Géry-Vers Lot

Tarif : Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-05-29 17:00:00

fin : 2025-09-11 19:30:00

Date(s) :

2025-05-29 2025-06-05 2025-06-12 2025-06-19 2025-06-26 2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11

Petit marché de produits frais et régionaux.

Certains jeudis, des animations autour d’un repas partagé avec les produits du marché sont prévues.

Environ 10 exposants.

Animations du marché:

29 mai: ouverture, troc aux plantes

3 juillet: friperie

24 juillet: concours de ping-pong

7 août: repas moules frites sur réservation

14 août: olympiades

21 août: repas basque

4 septembre: soirée espagnole avec repas et concours de soupes

11 septembre: clôture .

Village de Vers Place du Communal Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 5 65 31 40 08

English :

A small market selling fresh regional produce.

On certain Thursdays, there will be events around a meal shared with market produce.

Around 10 exhibitors.

German :

Kleiner Markt mit frischen und regionalen Produkten.

An manchen Donnerstagen sind Veranstaltungen rund um ein gemeinsames Essen mit den Produkten des Marktes geplant.

Etwa 10 Aussteller.

Italiano :

Un piccolo mercato di prodotti freschi regionali.

Alcuni giovedì si terranno eventi basati su un pasto condiviso con i prodotti del mercato.

Circa 10 bancarelle.

Espanol :

Pequeño mercado de productos frescos de la región.

Algunos jueves se organizan actividades en torno a una comida compartida con productos del mercado.

Unos 10 puestos.

L’événement Marché des Saveurs à Vers Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2025-07-31 par OT Cahors Vallée du Lot