Marché des Saveurs à Vers Village de Vers Saint Géry-Vers
Marché des Saveurs à Vers Village de Vers Saint Géry-Vers jeudi 29 mai 2025.
Marché des Saveurs à Vers
Village de Vers Place du Communal Saint Géry-Vers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-05-29 17:00:00
fin : 2025-09-11 19:30:00
Date(s) :
2025-05-29 2025-06-05 2025-06-12 2025-06-19 2025-06-26 2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11
Petit marché de produits frais et régionaux.
Certains jeudis, des animations autour d’un repas partagé avec les produits du marché sont prévues.
Environ 10 exposants.
Animations du marché:
29 mai: ouverture, troc aux plantes
3 juillet: friperie
24 juillet: concours de ping-pong
7 août: repas moules frites sur réservation
14 août: olympiades
21 août: repas basque
4 septembre: soirée espagnole avec repas et concours de soupes
11 septembre: clôture .
Village de Vers Place du Communal Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 5 65 31 40 08
English :
A small market selling fresh regional produce.
On certain Thursdays, there will be events around a meal shared with market produce.
Around 10 exhibitors.
German :
Kleiner Markt mit frischen und regionalen Produkten.
An manchen Donnerstagen sind Veranstaltungen rund um ein gemeinsames Essen mit den Produkten des Marktes geplant.
Etwa 10 Aussteller.
Italiano :
Un piccolo mercato di prodotti freschi regionali.
Alcuni giovedì si terranno eventi basati su un pasto condiviso con i prodotti del mercato.
Circa 10 bancarelle.
Espanol :
Pequeño mercado de productos frescos de la región.
Algunos jueves se organizan actividades en torno a una comida compartida con productos del mercado.
Unos 10 puestos.
