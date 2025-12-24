Concert Davy Kilembe visite Brassens, Saint Géry-Vers

Concert Davy Kilembe visite Brassens

BRASSENS

Depuis la création de 2011, Davy KILEMBE a conservé un lien intime avec le répertoire de

BRASSENS. L’année 2021 fut un triple anniversaire le quarantenaire de la mort de Georges BRASSENS, le centenaire de sa naissance et le dixième anniversaire du premier tome de Davy KILEMBE visite BRASSENS . Tout juste auréolé du Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros pour son dernier album Chansons d’amour et de colère et prêt à entamer un importante tournée avec Je viens d’où tu vas , l’infatigable troubadour a saisi la balle au bond, et encore accompagné de son acolyte de toujours, Jean-Paul SIRE, il nous livre aujourd’hui encore une lecture moderne, sensible et authentique du répertoire du poète Sétois. .

88 Allée de la Gare Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60

English :

Since its creation in 2011, Davy KILEMBE has maintained an intimate link with the repertoire of

BRASSENS REPERTOIRE

