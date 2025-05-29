Saint Géry-Vers

RAID TOUT ABSOLU

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : 20 – 20 – 120 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

La pratique du raid multisport est une pratique de sport enchainés qui fait la part belle à l'orientation pour trouver le bon itinéraire peu importe le moyen de locomotion (VTT, course à pied, kayak, ….)

La pratique du raid multisport est une pratique de sport enchainés qui fait la part belle à l'orientation pour trouver le bon itinéraire peu importe le moyen de locomotion (VTT, course à pied, kayak, ….). Cette discipline se pratique en espace naturel ce qui renforce son attractivité auprès d'un large public. Les distances très abordables pour le raid famille sont le gage de passer une très bonne journée dans une ambiance dépaysante

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Saint Géry-Vers 46268 Lot Occitanie +33 6 41 66 86 16

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English :

The practice of multi-sport raids is a practice of linked sports that emphasizes orientation to find the right route regardless of the means of locomotion (mountain biking, running, kayaking, ….)

L’événement RAID TOUT ABSOLU Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cahors Vallée du Lot