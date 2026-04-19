Saint Géry-Vers

Journée conviviale avec la LPO

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Vous êtes tous conviés, adhérents et bénévoles à la journée conviviale de la LPO Occitanie dans le Lot

Vous êtes tous conviés, adhérents et bénévoles à la journée conviviale de la LPO Occitanie dans le Lot. Vous voulez en savoir plus sur l’association ? Vous avez des idées, envie de vous impliquer ? Cette rencontre est faite pour vous ! Une, voire, des balades seront proposées le matin, pique-nique ou barbecue le midi. L’après-midi, les échanges pourront se poursuivre autour d’activités ludiques (baignades, jeux…). Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir.

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Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 6 08 00 29 08

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English :

You are all invited, members and volunteers, to the LPO Occitanie’s friendly day in the Lot region

L’événement Journée conviviale avec la LPO Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot