Journée conviviale avec la LPO Saint Géry-Vers
Journée conviviale avec la LPO Saint Géry-Vers samedi 20 juin 2026.
Saint Géry-Vers
Journée conviviale avec la LPO
Saint Géry-Vers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Vous êtes tous conviés, adhérents et bénévoles à la journée conviviale de la LPO Occitanie dans le Lot
Vous êtes tous conviés, adhérents et bénévoles à la journée conviviale de la LPO Occitanie dans le Lot. Vous voulez en savoir plus sur l’association ? Vous avez des idées, envie de vous impliquer ? Cette rencontre est faite pour vous ! Une, voire, des balades seront proposées le matin, pique-nique ou barbecue le midi. L’après-midi, les échanges pourront se poursuivre autour d’activités ludiques (baignades, jeux…). Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir.
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Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 6 08 00 29 08
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English :
You are all invited, members and volunteers, to the LPO Occitanie’s friendly day in the Lot region
L’événement Journée conviviale avec la LPO Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot
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