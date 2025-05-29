Festival Cahors Juin Jardins Le jardin des murs-murs Saint Géry-Vers
Festival Cahors Juin Jardins Le jardin des murs-murs Saint Géry-Vers samedi 13 juin 2026.
Saint Géry-Vers
Festival Cahors Juin Jardins Le jardin des murs-murs
1 Pl. de la Gare Saint Géry-Vers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Il suffit de pousser le portail pour entrer dans un monde de quiétude et de poésie.
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1 Pl. de la Gare Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie
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Just push open the gate and enter a world of tranquility and poetry.
L’événement Festival Cahors Juin Jardins Le jardin des murs-murs Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot
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