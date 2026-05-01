Saint Géry-Vers

Faites de l’habitat durable

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Géry pour un après-midi convivial autour de l’habitat durable !

Tout au long de l’après-midi, venez découvrir et expérimenter des solutions concrètes pour construire, rénover et aménager de manière respectueuse de l’environnement.

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Géry pour un après-midi convivial autour de l’habitat durable !

Tout au long de l’après-midi, venez découvrir et expérimenter des solutions concrètes pour construire, rénover et aménager de manière respectueuse de l’environnement.

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Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 5 65 24 20 50

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English :

The Parc naturel régional des Causses du Quercy invites you to Saint-Géry’s salle des fêtes for a friendly afternoon of sustainable living!

Throughout the afternoon, come and discover and experiment with concrete solutions for building, renovating and landscaping in an environmentally friendly way.

L’événement Faites de l’habitat durable Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cahors Vallée du Lot