Balade urbaine à Bacalan : « Un souffle d’histoire au cœur du vivant », Quartier Bacalan, Bordeaux

Informations pratiques

Balade urbaine à Bacalan : « Un souffle d’histoire au cœur du vivant » Samedi 19 septembre, 10h30 Quartier Bacalan Gironde

Sur inscription. Jauge : 12 personnes max. Durée : 1h00. Lieu de départ communiqué à l’inscription. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Derrière l’animation du quartier Bacalan se cache une mémoire tenace. Là où s’élevait la Cité Lumineuse, aujourd’hui disparue, subsistent les traces discrètes d’un passé ouvrier et les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale.

Au fil des ruelles de la cité Claveau, entre Garonne et espaces verts préservés, le quartier dévoile un patrimoine silencieux, entre héritage et renouveau.

Partez plein nord pour découvrir un Bacalan insolite avec nos éclaireurs urbains, Stevie et El Chakri.

Dans le cadre d’une balade commandée par Aquitanis, les éclaireurs vous feront également découvrir le parc social Aquitanis. La balade se terminera par une pause rafraîchissante et une visite de PLATAU, Pôle local d’animations et transitions par l’agriculture urbaine.

Quartier Bacalan 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades-grand-public/ »}]

Derrière l’animation du quartier Bacalan se cache une mémoire tenace. Là où s’élevait la Cité Lumineuse, aujourd’hui disparue, subsistent les traces discrètes d’un passé ouvrier et les cicatrices de…

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