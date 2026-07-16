Balade urbaine à Bastide : « Une épopée de la rive droite », Quartier Benauge, Bordeaux

Informations pratiques

Balade urbaine à Bastide : « Une épopée de la rive droite » 19 et 20 septembre Quartier Benauge Gironde

Sur inscription. Jauge : 12 personnes max. Durée : 1h30. Lieu de départ communiqué à l’inscription. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

En deux siècles, la rive droite a été, parfois simultanément, un marais, une zone industrielle, une étoile ferroviaire et un quartier résidentiel.

Les éclaireurs urbains vous feront découvrir l’évolution du quartier de la Bastide-Benauge. Au fil des constructions et des personnalités qui ont marqué son histoire, Maria et Svitlana vous montreront comment l’action sociale continue de façonner ce quartier « village », aujourd’hui en pleine transformation.

Dans le cadre d’une balade commandée par Aquitanis, les éclaireurs vous présenteront également le parc social Aquitanis.

Du pinson du marais au Pinçon de la Cité, laissez-vous conter cette épopée de la rive droite !

Quartier Benauge 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades-grand-public/ »}]

En deux siècles la rive droite a été, parfois en même temps, un marais, une zone industrielle, une étoile ferroviaire et un quartier résidentiel. Les éclaireurs urbains vous feront découvrir du de la…

©Alternative urbaine