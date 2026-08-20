Balade urbaine à Bordeaux : « Itinéraire des diversités », Bordeaux Centre (RDV communiqué à l’inscription), Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Bordeaux Centre (RDV communiqué à l'inscription) · Bordeaux
Informations pratiques
Balade urbaine à Bordeaux : « Itinéraire des diversités » Samedi 19 septembre, 14h45 Bordeaux Centre (RDV communiqué à l’inscription) Gironde
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
De la place de la Bourse aux jardins de l’Hôtel de Ville, cette balade urbaine traverse l’histoire et le présent des discriminations à Bordeaux. Commerce triangulaire, persécutions religieuses, inégalités de genre, précarité économique, droits LGBTQI+… Autant de réalités ancrées dans les pierres et les rues de la ville. Un parcours pour comprendre, questionner et découvrir les associations qui agissent au quotidien pour plus d’égalité.
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
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Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro.
Taha Krewi
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