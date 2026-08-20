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Balade urbaine à Bordeaux : « Itinéraire des diversités », Bordeaux Centre (RDV communiqué à l’inscription), Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Bordeaux Centre (RDV communiqué à l'inscription) · Bordeaux

Balade urbaine à Bordeaux : « Itinéraire des diversités », Bordeaux Centre (RDV communiqué à l’inscription), Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bordeaux Centre (RDV communiqué à l'inscription)
Adresse
Place de la bourse
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Prix libre

Balade urbaine à Bordeaux : « Itinéraire des diversités » Samedi 19 septembre, 14h45 Bordeaux Centre (RDV communiqué à l’inscription) Gironde

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

De la place de la Bourse aux jardins de l’Hôtel de Ville, cette balade urbaine traverse l’histoire et le présent des discriminations à Bordeaux. Commerce triangulaire, persécutions religieuses, inégalités de genre, précarité économique, droits LGBTQI+… Autant de réalités ancrées dans les pierres et les rues de la ville. Un parcours pour comprendre, questionner et découvrir les associations qui agissent au quotidien pour plus d’égalité.

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026

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Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro.

Taha Krewi

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