Balade urbaine à Bordeaux : « Itinéraire des diversités », Bordeaux Centre (RDV communiqué à l’inscription), Bordeaux

Informations pratiques

Balade urbaine à Bordeaux : « Itinéraire des diversités » Samedi 19 septembre, 14h45 Bordeaux Centre (RDV communiqué à l’inscription) Gironde

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

De la place de la Bourse aux jardins de l’Hôtel de Ville, cette balade urbaine traverse l’histoire et le présent des discriminations à Bordeaux. Commerce triangulaire, persécutions religieuses, inégalités de genre, précarité économique, droits LGBTQI+… Autant de réalités ancrées dans les pierres et les rues de la ville. Un parcours pour comprendre, questionner et découvrir les associations qui agissent au quotidien pour plus d’égalité.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Bordeaux Centre (RDV communiqué à l’inscription) Place de la bourse Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades-grand-public/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767791713 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.bx@alternative-urbaine.com »}]

Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro.

Taha Krewi