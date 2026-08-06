Balade urbaine La Voie Historique Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Balade urbaine La Voie Historique

Samedi 10 octobre 2026.

À 10h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Balades urbaines au Musée d’Histoire de Marseille (MHM).

Partez à la découverte de la Voie historique, axe Est/Ouest de près d’un kilomètre, qui traverse la cité antique de part en part.



En partant de la voie dallée romaine sur le site du Port antique, vous franchirez la porte fortifiée donnant accès à Massalia puis cheminerez à la découverte des principaux monuments présents aux abords de cet ancien tracé antique l’Hôtel de Cabre, la Maison diamantée, la place Daviel et son pavillon sont autant d’étapes sur ce circuit qui se termine sur le parvis de l’église Saint-Laurent en face du fort Saint-Jean.



• Durée 2h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Urban strolls at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM).

L’événement Balade urbaine La Voie Historique Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-06 par Ville de Marseille