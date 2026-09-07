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Balade urbaine : l’art dans la ville, Esplanade Frida Kahlo, Vénissieux, Vénissieux

samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Frida Kahlo, Vénissieux · Vénissieux

Balade urbaine : l’art dans la ville, Esplanade Frida Kahlo, Vénissieux, Vénissieux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Esplanade Frida Kahlo, Vénissieux
Adresse
Esplanade Frida Kahlo, 69200 Vénissieux
Ville
69200 Vénissieux
Département
Rhône

Balade urbaine : l’art dans la ville Samedi 19 septembre, 10h00 Esplanade Frida Kahlo, Vénissieux Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Guidé par la médiatrice culturelle du Centre d’art Madeleine Lambert, partez à la découverte de quatre œuvres originales de la collection municipale (signées Xuefeng Chen, Sylvie Dupin, Bachir Hadji et Karim Kal). Cette déambulation mettra en lumière les spécificités architecturales du quartier des Minguettes, faisant écho aux célèbres photographies humanistes de Rajak Ohanian, issues de sa série « Notes Vénissianes » (1983).
Parcours : Esplanade Frida Kahlo ➔ Maison des Fêtes et des Familles ➔ Cinéma Gérard-Philipe ➔ École de musique Jean-Wiener

Esplanade Frida Kahlo, Vénissieux Esplanade Frida Kahlo, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Les Minguettes Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Guidé par la médiatrice culturelle du Centre d’art Madeleine Lambert, partez à la découverte de quatre œuvres originales de la collection municipale (signées Xuefeng Chen, Sylvie Dupin, Bachir Hadji …

©Blaise Adilon

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