Balade urbaine : l’art dans la ville, Esplanade Frida Kahlo, Vénissieux, Vénissieux
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Frida Kahlo, Vénissieux · Vénissieux
Informations pratiques
Balade urbaine : l’art dans la ville Samedi 19 septembre, 10h00 Esplanade Frida Kahlo, Vénissieux Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Guidé par la médiatrice culturelle du Centre d’art Madeleine Lambert, partez à la découverte de quatre œuvres originales de la collection municipale (signées Xuefeng Chen, Sylvie Dupin, Bachir Hadji et Karim Kal). Cette déambulation mettra en lumière les spécificités architecturales du quartier des Minguettes, faisant écho aux célèbres photographies humanistes de Rajak Ohanian, issues de sa série « Notes Vénissianes » (1983).
Parcours : Esplanade Frida Kahlo ➔ Maison des Fêtes et des Familles ➔ Cinéma Gérard-Philipe ➔ École de musique Jean-Wiener
Esplanade Frida Kahlo, Vénissieux Esplanade Frida Kahlo, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Les Minguettes Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Guidé par la médiatrice culturelle du Centre d’art Madeleine Lambert, partez à la découverte de quatre œuvres originales de la collection municipale (signées Xuefeng Chen, Sylvie Dupin, Bachir Hadji …
©Blaise Adilon
À voir aussi à Venissieux (Rhône)
- D’Oullins à Vénissieux, histoire d’un technicentre industriel, Technicentre Industriel de Vénissieux, Vénissieux 19 septembre 2026
- Des lieux pour soigner : histoire d’un hôpital psychiatrique, Hôpital Saint Jean de Dieu, Vénissieux 19 septembre 2026
- TCL – Ateliers métro du Thioley : la face cachée de la ligne D et de sa modernisation à venir, Ateliers métro du Thioley, Vénissieux 19 septembre 2026
- Exposition Les Journées du Matrimoine, rencontre autour des boîtes à boutons, Hôpital Saint Jean de Dieu, Vénissieux 19 septembre 2026
- Studio photo – Celles et ceux qui font Vénissieux, Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux 19 septembre 2026