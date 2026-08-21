Studio photo – Celles et ceux qui font Vénissieux, Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux

Informations pratiques

Studio photo – Celles et ceux qui font Vénissieux Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Lucie Aubrac Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

La médiathèque profite de la thématique des JEP sur la photographie pour fêter ses 25 ans dans la vie quotidienne des Vénissians, et propose toute la journée un studio photo éphémère. Seul(e), en famille ou entre ami(e)s, venez vous faire photographier (gratuitement) repartez avec une photographie faite par des professionnels. Chaque cliché sera intégré à une fresque photographique collective et éphémère qui évoluera au fil de la journée.

Avec les photographes Antoine Boureau et Alexandre Bagdassarian

Médiathèque Lucie Aubrac 2/4, Avenue Marcel Hoüel, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 45 54 http://www.bm-venissieux.fr Médiathèque construite par Dominique Perrault, l’architecte de la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand (Paris). Premier prix d’architecture lors du 21e Congrès Mondial des architectes en 2002 à Berlin. T4 et bus C12 : Marcel Hoüel-Hôtel de Ville

La médiathèque profite de la thématique des JEP sur la photographie pour fêter ses 25 ans dans la vie quotidienne des Vénissians, et propose toute la journée un studio photo éphémère. Seul(e), en ou …

©Visuel Studio