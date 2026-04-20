Balade urbaine – Matières urbaines au crépuscule, Ecole élémentaire Jean Jaurès, Athis-Mons, Athis-Mons

Balade urbaine – Matières urbaines au crépuscule Samedi 23 mai, 17h00 Ecole élémentaire Jean Jaurès, Athis-Mons Essonne

À partir de 12 ans

Apporter un pique-nique pour un diner sur place (possibilité d’acheter à manger à proximité).

Dénivelé sur le parcours, prévoir une tenue adaptée. Durée totale 4 h (balade + collation + visite de l’exposition)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, découvrez Athis-Mons à travers la matérialité de ses architectures et l’histoire sociale qu’elles portent. Du quartier du Val au centre-ville, observez comment ressources locales, techniques constructives et modes de vie ont façonné les paysages urbains et les formes d’habiter. Cette balade propose une lecture originale de la ville par les matériaux qui la composent : traces industrielles d’un territoire de transit, béton des architectures du Val, pierre et meulière du centre-ville.

La promenade se prolonge en début de soirée par une visite guidée de l’exposition Matières à bâtir de la Maison de banlieue et de l’architecture, pour approfondir cette exploration des matériaux et de leur rôle dans la transformation de la banlieue.

Cet événement s’inscrit dans la programmation autour de l’exposition « Matières à bâtir. Saison 1 : Matériaux et vies bâtisseuses, des sols aux architectures franciliennes », présentée à la Maison de banlieue et de l’architecture du 16 avril au 12 décembre 2026.

Durée totale 4 h (balade + collation + visite de l’exposition)

Déroulé de la soirée :

17h-18h45 : Balade dans le Val d’Athis-Mons

18h45-19h15 : Pique-nique dans le parc d’Avaucourt, derrière la Mairie d’Athis-Mons (si le temps le permet)

19h15-20h : Balade dans le centre-ville d’Athis-Mons

20h-21h : Visite guidée de l’exposition Matières à bâtir

Ecole élémentaire Jean Jaurès, Athis-Mons 100 Avenue Jean Jaurès 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-banlieue-et-de-l-architecture/evenements/matieres-urbaines-au-crepuscule »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.69.38.07.85 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@maisondebanlieue.fr »}, {« owner »: {« uid »: 47124445, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-20T07:50:04.224Z », « data »: [{« eventDuration »: 240, « bookingContact »: « infos@maisondebanlieue.fr », « response »: {« passId »: 407438573, « isPending »: false, « addressId »: 655725}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « category »: « EVENEMENT_PATRIMOINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-20T07:50:03.588Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2257508, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-20T07:50:03.783Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 455368859, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779548400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-20T07:50:04.223Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/407438573 »}] Point de rendez-vous pour l’événement de la Maison de banlieue et de l’architecture RER C, D : Juvisy

Bus 399, 488, 487 Arrêt Docteur Guérin

Balade urbaine suivie d’une visite commentée de l’exposition « Matières à bâtir »

©Maison de banlieue et de l’architecture