Balade Urbaine « Où sont les femmes ? » – Lyon 3e, Esplanade Denise Vernay Jacob, Lyon

Informations pratiques

Balade Urbaine « Où sont les femmes ? » – Lyon 3e Samedi 19 septembre, 10h30 Esplanade Denise Vernay Jacob Métropole de Lyon

Limité à 35 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Qu’elles soient artistes, réalisatrices, ouvrières, résistantes ou cheffes, nombreuses sont les femmes qui ont laissé leur empreinte dans notre ville et pourtant, les connaissez-vous ?

Laissez-vous entrainer dans les rues du 3ème arrondissement de Lyon par les guides de Filactions au travers de récits de lieux et de femmes qui ont marqué leur temps.

Esplanade Denise Vernay Jacob Esplanade Denise Vernay Jacob 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-filactions/evenements/balade-urbaine-ou-sont-les-femmes-lyon-3-matrimoine-2026 »}]

Qu’elles soient artistes, réalisatrices, ouvrières, résistantes ou cheffes, nombreuses sont les femmes qui ont laissé leur empreinte dans notre ville et pourtant, les connaissez-vous ?

©Filactions @InesDefache