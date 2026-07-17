Balade Urbaine « Où sont les femmes ? » – Lyon 6, 14 avenue Foch, Lyon

Informations pratiques

Balade Urbaine « Où sont les femmes ? » – Lyon 6 Samedi 19 septembre, 16h00 14 avenue Foch Métropole de Lyon

Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Qu’elles soient artistes, réalisatrices, ouvrières, résistantes ou cheffes, nombreuses sont les femmes qui ont laissé leur empreinte dans notre ville et pourtant, les connaissez-vous ?

Laissez-vous entrainer dans les rues du 6ème arrondissement de Lyon par les guides de Filactions au travers de récits de lieux et de femmes qui ont marqué leur temps.

14 avenue Foch 14 avenue Foch 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-filactions/evenements/balade-urbaine-ou-sont-les-femmes-lyon-6-matrimoine-2026 »}]

Qu’elles soient artistes, réalisatrices, ouvrières, résistantes ou cheffes, nombreuses sont les femmes qui ont laissé leur empreinte dans notre ville et pourtant, les connaissez-vous ?

Filactions ; Ines Defache