Balade Urbaine « Où sont les femmes ? » – Lyon 7, Centre d’histoire de la résistance, Lyon

Informations pratiques

Balade Urbaine « Où sont les femmes ? » – Lyon 7 Dimanche 20 septembre, 10h30 Centre d’histoire de la résistance Rhône

Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Qu’elles soient artistes, réalisatrices, ouvrières, résistantes ou cheffes, nombreuses sont les femmes qui ont laissé leur empreinte dans notre ville et pourtant, les connaissez-vous ?

Laissez-vous entrainer dans les rues du 7ème arrondissement de Lyon par les guides de Filactions au travers de récits de lieux et de femmes qui ont marqué leur temps.

Centre d’histoire de la résistance 14 Av. Berthelot, 69007 Lyon, France Lyon 69007 7th Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478722311 https://www.chrd.lyon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-filactions/evenements/balade-urbaine-ou-sont-les-femmes-lyon-7-matrimoine-2026 »}] Lyon, «capitale de la Résistance», se devait de créer un Centre d’histoire digne du rôle qui fut le sien durant l’Occupation. Aménagé dans l’ancienne École de santé militaire, à l’intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation s’attache à être plus qu’un simple musée du souvenir. C’est un lieu fort et symbolique au service de l’Histoire et de la Mémoire. Un lieu qui invite à revisiter, à travers son exposition permanente, l’une des plus sombres périodes de notre histoire, et aussi un centre de réflexion ouvert, par ses nombreuses expositions temporaires, sur le monde contemporain

Qu’elles soient artistes, réalisatrices, ouvrières, résistantes ou cheffes, nombreuses sont les femmes qui ont laissé leur empreinte dans notre ville et pourtant, les connaissez-vous ?

Filactions ; Ines Defache