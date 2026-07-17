Balade Urbaine « Où sont les femmes ? » – Lyon 8, 208 avenue des frères Lumière, Lyon

Informations pratiques

Balade Urbaine « Où sont les femmes ? » – Lyon 8 Dimanche 20 septembre, 14h30 208 avenue des frères Lumière Métropole de Lyon

Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Qu’elles soient artistes, réalisatrices, ouvrières, résistantes ou cheffes, nombreuses sont les femmes qui ont laissé leur empreinte dans notre ville et pourtant, les connaissez-vous ?

Laissez-vous entrainer dans les rues du 8ème arrondissement de Lyon par les guides de Filactions au travers de récits de lieux et de femmes qui ont marqué leur temps.

208 avenue des frères Lumière 208 avenue des frères Lumière 69008 Lyon 69008 Transvaal Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-filactions/evenements/balade-urbaine-ou-sont-les-femmes-lyon-8-matrimoine-2026 »}]

Qu’elles soient artistes, réalisatrices, ouvrières, résistantes ou cheffes, nombreuses sont les femmes qui ont laissé leur empreinte dans notre ville et pourtant, les connaissez-vous ?

Filactions ; Ines Defache