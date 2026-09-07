Balade urbaine sur les traces de l’histoire du quartier des Épis, Jardins familiaux de la Grelinette,, Sin-le-Noble

Informations pratiques

Balade urbaine sur les traces de l’histoire du quartier des Épis Dimanche 20 septembre, 11h00 Jardins familiaux de la Grelinette, Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Aux jardins familiaux de la Grelinette (Raquet), les histoires de vie se croisent et se rencontrent. Les jardiniers, actuels ou anciens habitants du quartier ou des alentours, vous raconteront leurs souvenirs des lieux, entre ville et campagne, à travers une balade urbaine dans le quartier des Épis et ses abords.

Organisé par l’association « La Bonne bêche »

Lieu : A proximité du chemin de la Grelinette,

Jardins familiaux de la Grelinette, Ecoquartier du Raquet – Accès par la rue Paul Gauguin, au niveau du parking (vers le numéro 500) – 59450 Sin le Noble

Renseignements la-bonne-beche@laposte.net

Jardins familiaux de la Grelinette, rue Paul Gauguin 59450 Sin le NOble Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:la-bonne-beche@laposte.net »}]

Aux jardins familiaux de la Grelinette (Raquet), les histoires de vie se croisent et se rencontrent. Les jardiniers, actuels ou anciens habitants du quartier ou des alentours, vous raconteront leurs …

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