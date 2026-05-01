Ruffec

Balade vannerie & botanique

Ruffec Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Balade accompagnée vannerie & botanique.

Découverte des plantes locales médicinales en association avec l’Herbe O’Trésors et découverte et démonstration des plantes à tresser en vannerie sauvage avec Seb le Vannier. 20 .

Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 69 26 03 contact@seblevannier.fr

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English :

Guided walk: basketry & botany.

L’événement Balade vannerie & botanique Ruffec a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Brenne