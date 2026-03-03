Balade vélo entre agriculture et biodiversité Arles

Balade vélo entre agriculture et biodiversité

Samedi 16 mai 2026 de 8h30 à 11h. Ecole de Gimeaux Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:30:00

fin : 2026-05-16 11:00:00

Date(s) :

2026-05-16

A l’occasion du Festival de la Camargue, partez à vélo à la découverte de la Camargue accompagné d’Alexandre, chargé de mission Natura 2000 au Parc de Camargue,

Entre champs cultivés et espaces naturels, cette balade vous invite à explorer le lien entre agriculture et biodiversité. Pédalez le long des abords du Vaccarès, au cœur d’un paysage unique où faune, flore et traditions se rencontrent. Une immersion à la fois sportive et contemplative pour mieux comprendre cet écosystème d’exception !



Boucle de 30km



Venir avec son propre vélo + kit de réparation ; prévoir une tenue adaptée, chapeau pour le soleil et eau potable

Bonne condition physique. .

Ecole de Gimeaux Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For the Festival de la Camargue, set off by bike to discover the Camargue, accompanied by Alexandre, Natura 2000 project manager at the Parc de Camargue,

