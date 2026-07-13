Balades à cheval, poney ou en calèche dans la vallée de la Loire et les côteaux avec l’assoication A quatre temps Le Mesnil-en-Vallée Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Balades à cheval, poney ou en calèche dans la vallée de la Loire et les côteaux avec l’assoication A quatre temps

Le Mesnil-en-Vallée Charlie la Pomme Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28

Découvrez les paysages des Mauges et les coteaux de la Loire au rythme des pas du cheval lors de balades adaptées à tous.

L’association A quatre temps propose des activités équestres de plein air qui se déroulent sur le site de Charlie la Pomme, au Mesnil-en-Vallée. Ces sorties et animations sont organisées au format de la demi-journée ou de la journée complète afin de permettre aux participants de partager un moment de reconnexion en nature.

Le programme permet de parcourir la vallée de la Loire et les coteaux à travers différentes formules de promenades. Les visiteurs peuvent opter pour des balades à pied, des balades montées à poney ou à cheval, ou encore des circuits en calèche.

Ces animations sont accessibles et ouvertes à tous, que vous soyez cavalier débutant ou confirmé. .

Le Mesnil-en-Vallée Charlie la Pomme Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 11 25 07 aquatretemps@gmail.com

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English :

Discover the landscapes of the Mauges and the Loire River hillsides at the horse’s pace during rides suitable for everyone.

L’événement Balades à cheval, poney ou en calèche dans la vallée de la Loire et les côteaux avec l’assoication A quatre temps Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges