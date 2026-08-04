Balades à poney à la ferme du facteur enchantée La ferme du facteur enchantée Hauterives
mardi 4 août 2026 · La ferme du facteur enchantée · Hauterives
Informations pratiques
Hauterives
Balades à poney à la ferme du facteur enchantée
La ferme du facteur enchantée 80 route de la Galliardière Hauterives Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-25 13:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Profitez de balades à poney pour les enfants, disponibles de 10h à 13h le matin. Les tours sont proposés au tarif de 5€ par enfant en plus du prix de l’entrée à la ferme.
.
La ferme du facteur enchantée 80 route de la Galliardière Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 75 81 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy pony rides for children, available from 10 a.m. to 1 p.m. The rides cost 5? per child, in addition to the farm’s admission fee.
L’événement Balades à poney à la ferme du facteur enchantée Hauterives a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Hauterives (Drôme)
- Soirée gourmande Hauterives 6 août 2026
- Soirée à La Guinguette de la ferme du Facteur Enchantée La Ferme du Facteur Enchantée Hauterives 7 août 2026
- festival de bandas Hauterives 9 août 2026
- Exposition art et artisanat Hauterives 10 août 2026
- Marché artisanal Nocturne Le monde de Galabryôm Hauterives 13 août 2026