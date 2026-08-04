Balades à poney à la ferme du facteur enchantée La ferme du facteur enchantée Hauterives

Informations pratiques

Hauterives

Balades à poney à la ferme du facteur enchantée

La ferme du facteur enchantée 80 route de la Galliardière Hauterives Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-25 13:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Profitez de balades à poney pour les enfants, disponibles de 10h à 13h le matin. Les tours sont proposés au tarif de 5€ par enfant en plus du prix de l’entrée à la ferme.

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La ferme du facteur enchantée 80 route de la Galliardière Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 75 81 87

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English :

Enjoy pony rides for children, available from 10 a.m. to 1 p.m. The rides cost 5? per child, in addition to the farm’s admission fee.

L’événement Balades à poney à la ferme du facteur enchantée Hauterives a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche