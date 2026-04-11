Balades à vélo Le Tour d’Egletons Gymnase des Combes Égletons

Égletons

Balades à vélo Le Tour d’Egletons

Gymnase des Combes 1088 Les Combes Égletons Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-04-11

A l’été 2026, la Corrèze accueille deux événements sportifs le Tour de France et le Tour du Limousin. L’occasion de vous inviter à monter en selle pour découvrir le vélo sur le territoire. Du déplacement à bicyclette au cyclisme sportif, l’histoire du vélo se dévoile au fil de la balade.

5 parcours accessibles pour explorer les patrimoines de Haute-Corrèze en mouvement.

En partenariat avec les Stations Sports Nature de Haute-Corrèze Ussel, Marcillac-la-Croisille et Neuvic, le Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, le Département de la Corrèze et les communes traversées.

Durée 2h environ 10km

À partir de 12 ans

Tarifs 10€ 8€ (12-18 ans) Matériel personnel ou prêt gratuit

Réservation obligatoire

05 87 31 00 57 et en ligne sur www.pahcorrezeventadour.com .

Gymnase des Combes 1088 Les Combes Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57

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English : Balades à vélo Le Tour d’Egletons

L’événement Balades à vélo Le Tour d’Egletons Égletons a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières