Balades apprenantes Culture Nature FRAC SUD Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Balades apprenantes Culture Nature

Du 26/09 au 15/11/2026 tous les jours. FRAC SUD 20 Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-09-26

Après le succès des balades apprenantes organisées au printemps autour des enjeux de biodiversité, le concept s’étend à la culture.

Entre découverte et transmission, ces balades guidées en Provence invitent à porter un nouveau regard sur les richesses historiques, culturelles et patrimoniales du territoire. Les balades se décompensent en deux temps la visite de l’établissement et une balade pour mieux comprendre son environnement.



Accompagnés par un guide, les participants parcourent les lieux pour observer sur le terrain les témoignages du passé patrimoine bâti, vestiges, paysages façonnés par les activités humaines et éléments qui racontent l’histoire locale.



Conçues pour être accessibles à tous, ces balades privilégient des parcours courts, des petits groupes et un rythme tranquille. Une façon conviviale de découvrir le patrimoine provençal, de mieux comprendre son histoire et d’appréhender les liens entre culture, mémoire et territoire. Quatre balades sont proposées cet automne ; le musée du FRAC SUD à Marseille, les Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence, Site-Mémorial du Camp des Milles à Aix-en-Provence, et le Museon Arlaten à Arles.



Prochaines dates

– 26/09 Balade apprenante culturelle au FRAC SUD

– 03/10 Balade apprenante culturelle aux Carrières des Lumières

– 11/10 Balade apprenante culturelle au Site-Mémorial du Camp des Milles

– 15/11 Balade apprenante culturelle au Museon Arlaten .

FRAC SUD 20 Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 13 84 13 abani@myprovence.fr

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English :

Following the success of the educational walks organized this spring on the topic of biodiversity, the concept is now being expanded to include culture.

L’événement Balades apprenantes Culture Nature Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-13 par Provence Tourisme