Balades attelées sur le domaine de Courboyer Maison du Parc Perche en Nocé
Balades attelées sur le domaine de Courboyer Maison du Parc Perche en Nocé dimanche 12 juillet 2026.
Perche en Nocé
Balades attelées sur le domaine de Courboyer
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 17:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Au rythme des pas des chevaux percherons, venez découvrir ou redécouvrir le domaine de Courboyer, son manoir du XVe siècle et ses caractéristiques naturelles. Moyen ludique et pratique, l’attelage permet une meilleure accessibilité au site.
☎ Renseignement au 02 33 25 70 10
Payant .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Balades attelées sur le domaine de Courboyer
L’événement Balades attelées sur le domaine de Courboyer Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-02-27 par PNRP
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