Balades commentées Journées européennes du patrimoine Office de tourisme Avallon
Balades commentées Journées européennes du patrimoine Office de tourisme Avallon samedi 19 septembre 2026.
Avallon
Balades commentées Journées européennes du patrimoine
Office de tourisme 6 Rue Bocquillot Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Laissez-vous embarquer pour un voyage à travers le temps, au cœur des ruelles pavées et des vieux remparts d’Avallon. Guidés par nos accompagnatrices passionnées, vous découvrirez les secrets et les petites histoires qui façonnent l’âme de cette cité médiévale perchée sur son éperon rocheux. Une promenade vivante et chaleureuse, entre patrimoine et mémoire locale. .
Office de tourisme 6 Rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19
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English : Balades commentées Journées européennes du patrimoine
L’événement Balades commentées Journées européennes du patrimoine Avallon a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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