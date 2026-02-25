Balades découvertes du territoire à vélo, Parking du Lidl, Le pouliguen

Balades découvertes du territoire à vélo Vendredi 24 avril, 09h15 Parking du Lidl Loire-Atlantique

Inscription: 2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T09:15:00+02:00 – 2026-04-24T19:15:00+02:00

Fin : 2026-04-24T09:15:00+02:00 – 2026-04-24T19:15:00+02:00

Balades découvertes de la Presqu’île organisées toute l’année !

Attention, le nombre de places est limité.

Vélo en bon état (avec chambre à air de rechange).

Casque recommandé et obligatoire pour les enfants – de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

Port du gilet jaune recommandé. Allure modérée et respect du Code de la route.



Présence des participants au point de rendez-vous 15 minutes avant le départ.

Lors de votre inscription merci de nous communiquer votre numéro de téléphone portable.

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Balades découvertes de la Presqu’île organisées toute l’année ! Attention, le nombre de places est limité. Vélo en bon état (avec chambre à air de rechange). Casque recommandé et oblig… SPORTRANDONEE SPORT