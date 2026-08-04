Balades dégustations Château-Chalon
mardi 4 août 2026 · Château-Chalon
Informations pratiques
Château-Chalon
Balades dégustations
26 Rue de l’Église Château-Chalon Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 20:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Découvrez le vignoble jurassien lors d’une balade passant par les belvédères du village et la vigne conservatoire. La soirée se poursuivra au caveau où des producteurs du territoire vous présenterons leurs vins.
Avec Maryse BONNOT et Vincent NERET .
26 Rue de l’Église Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 76 05 jurahauteseille@gmail.com
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English : Balades dégustations
L’événement Balades dégustations Château-Chalon a été mis à jour le 2026-07-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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