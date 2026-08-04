Informations pratiques

Château-Chalon

Balades dégustations

26 Rue de l’Église Château-Chalon Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04 20:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Découvrez le vignoble jurassien lors d’une balade passant par les belvédères du village et la vigne conservatoire. La soirée se poursuivra au caveau où des producteurs du territoire vous présenterons leurs vins.

Avec Maryse BONNOT et Vincent NERET .

26 Rue de l’Église Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 76 05 jurahauteseille@gmail.com

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English : Balades dégustations

L’événement Balades dégustations Château-Chalon a été mis à jour le 2026-07-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)