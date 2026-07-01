Dégustations œnoludiques Maison de la Haute Seille Château-Chalon

jeudi 30 juillet 2026 · Maison de la Haute Seille · Château-Chalon

Informations pratiques

Château-Chalon

Dégustations œnoludiques

Maison de la Haute Seille 26 Rue de l’Église Château-Chalon Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13

Expérimentez une initiation ludique à la dégustation des vins du Jura en verres noirs !

Avec Maryse Bonnot. .

Maison de la Haute Seille 26 Rue de l’Église Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 76 05 jurahauteseille@gmail.com

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English : Dégustations œnoludiques

L’événement Dégustations œnoludiques Château-Chalon a été mis à jour le 2026-07-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)