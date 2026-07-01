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AGENDA · Château-Chalon

Dégustations œnoludiques Maison de la Haute Seille Château-Chalon

jeudi 30 juillet 2026 · Maison de la Haute Seille · Château-Chalon

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Maison de la Haute Seille
Adresse
26 Rue de l'Église
Ville
39210 Château-Chalon
Département
Jura
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Château-Chalon

Dégustations œnoludiques

Maison de la Haute Seille 26 Rue de l’Église Château-Chalon Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-13

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Maison de la Haute Seille 26 Rue de l’Église Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 76 05  jurahauteseille@gmail.com

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English : Dégustations œnoludiques

L’événement Dégustations œnoludiques Château-Chalon a été mis à jour le 2026-07-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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