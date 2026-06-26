BALADES DESSINÉES Collioure
BALADES DESSINÉES Collioure vendredi 26 juin 2026.
Collioure
BALADES DESSINÉES
10 Rue de la Prud Homie Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-09-04 12:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18
Rendez-vous à la galerie du Tenyidor pour une séance de dessin. Gratuit et ouvert à tous, sans réservation. Que vous soyez débutant ou expérimenté, venez avec votre matériel et laissez-vous inspirer par les lieux sous l’œil d’un artiste de l’association Rencontre du dessin de montagne . Organisé par le musée de Collioure.
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10 Rue de la Prud Homie Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46 contact@museecollioure.com
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English :
Join us at the Tenyidor Gallery for a drawing session. It’s free and open to everyone—no reservation required. Whether you’re a beginner or an experienced artist, bring your supplies and let yourself be inspired by the surroundings through the eyes of an artist from the “Rencontre du dessin de montagne” association. Organized by the Collioure Museum.
L’événement BALADES DESSINÉES Collioure a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE COLLIOURE
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