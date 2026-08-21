Balades guidées, La Case Marine, Saint-Pierre

Informations pratiques

Balades guidées 19 et 20 septembre La Case Marine La Réunion

Réservation obligatoire au 0693 61 97 78 – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visites guidées du village de pêcheurs de Terre Sainte, un écrin du passé pour un territoire en devenir. Ce dernier village de pêcheurs de La Réunion se raconte au travers d’une balade guidée avec un guide bénévole de l’association Afemar. Le quartier regorge d’histoires et de légendes que le guide ne manquera de vous conter.

Réservation obligatoire au 0693 61 97 78 – Places limitées

La Case Marine 26 rue Amiral Lacaze, terre sainte Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 01 13 84 – 0693 61 97 78 [{« type »: « phone », « value »: « 0693 61 97 78 »}] La Case Marine est un espace culturel et patrimonial situé au 26, rue Amiral Lacaze dans le quartier de Terre-Sainte à Saint-Pierre (La Réunion). Gérée par l’AFEMAR (Association des Femmes de Marins Pêcheurs), elle est implantée dans un ancien office du tourisme sur la rive gauche de la rivière d’Abord.

Visites guidées du village de pêcheurs de Terre Sainte, un écrin du passé pour un territoire en devenir.

P. Laude