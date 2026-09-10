Balades Guidées – Le parc du Château de Ray-sur-Saône et ses détails, Château de Ray-sur-Saône, Ray-sur-Saône

Informations pratiques

Balades Guidées – Le parc du Château de Ray-sur-Saône et ses détails 19 et 20 septembre Château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En partenariat avec le CAUE, nous vous proposons une balade commentée à travers le parc du Château de Ray, consacrée à l’évolution de ses aménagements paysagers au fil du temps. De sa composition historique aux transformations successives du site, cette visite permet de mieux comprendre les choix qui ont façonné le parc et la relation entre patrimoine bâti, paysage et environnement.

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

En partenariat avec le CAUE, nous vous proposons une balade commentée à travers le parc du Château de Ray, consacrée à l’évolution de ses aménagements paysagers au fil du temps. De sa composition aux…

©Xavier Spertini