Stand du Caue – Découverte du Centre d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, Château de Ray-sur-Saône, Ray-sur-Saône

Informations pratiques

Stand du Caue – Découverte du Centre d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 19 et 20 septembre Château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long de la journée, le CAUE proposera des animations tout public autour des arbres et des aménagements paysagers du parc. Les visiteurs pourront participer aux ateliers de création de blasons et de lettrines, ainsi qu’à l’atelier de réalisation de la maquette du château.

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

Tout au long de la journée, le CAUE proposera des animations tout public autour des arbres et des aménagements paysagers du parc. Les visiteurs pourront participer aux ateliers de création de blasons…

©Apolline LUCKE