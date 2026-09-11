Balades historiques à la découverte d’Ivry, Place Danton, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Balades historiques à la découverte d’Ivry Samedi 19 septembre, 10h00 Place Danton Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Explorez l’histoire et le patrimoine de notre ville grâce à deux visites animées par un guide bénévole : une visite dans le quartier Louis Bertrand / Mirabeau – Semard et une visite qui vous mènera de la Cité Maurice Thorez à l’emplacement de l’ancienne tuilerie Müller à Ivry-Port en passant par le parc des Cormailles et d’anciennes usines du quartier. (Re)découvrez l’Ivry d’autrefois et ses nombreuses transformations à travers les siècles où les usines et les HBM succèdent aux châteaux et résidences de l’Époque moderne.

Samedi 19 septembre

• 10h-11h30 : le quartier Louis Bertrand / Mirabeau – Semard.

Dimanche 20 septembre

• 10h-11h30 : de la cité Maurice Thorez à l’ancienne tuilerie Müller à Ivry-Port.

Place Danton 1, place Danton 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Louis Bertrand – Mirabeau – Sémard Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact.archives@ivry94.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 49 60 25 19 »}]

Explorez l’histoire et le patrimoine de notre ville grâce à deux visites animées par un guide bénévole : une visite dans le quartier Louis Bertrand / Mirabeau – Semard et une visite qui vous mènera à…

©Archives municipales d’Ivry-sur-Seine