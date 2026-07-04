AGENDA · Maulévrier
BALADES HISTORIQUES ET GOURMANDES A MAULEVRIER Maulévrier
mardi 25 août 2026 · Maulévrier
Informations pratiques
Maulévrier
BALADES HISTORIQUES ET GOURMANDES A MAULEVRIER
Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 17:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Découverte autrement de l’histoire de l’insurrection vendéenne au coeur des Mauges et l’histoire de la reconstruction. .
Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 11 73 04 memoireshistoriques@sla-cholet.org
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English :
L’événement BALADES HISTORIQUES ET GOURMANDES A MAULEVRIER Maulévrier a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Choletais
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