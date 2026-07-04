Informations pratiques

Maulévrier

BALADES HISTORIQUES ET GOURMANDES A MAULEVRIER

Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Découverte autrement de l’histoire de l’insurrection vendéenne au coeur des Mauges et l’histoire de la reconstruction. .

Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 11 73 04 memoireshistoriques@sla-cholet.org

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English :

L’événement BALADES HISTORIQUES ET GOURMANDES A MAULEVRIER Maulévrier a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Choletais