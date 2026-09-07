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Balades ludiques, Place de la gare, Ambérieu-en-Bugey

samedi 19 septembre 2026 · Place de la gare · Ambérieu-en-Bugey

Balades ludiques, Place de la gare, Ambérieu-en-Bugey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place de la gare
Adresse
10 place de la gare 01500 Ambérieu en Bugey
Ville
01500 Ambérieu-en-Bugey
Département
Ain

Balades ludiques Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Place de la gare Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Centre social le Lavoir vous propose un voyage ludique dans le temps au cours d’une déambulation dans le quartier gare autour du thème « réinventer ». Deux visites à 10h00 et 14h00 (durée du parcours 1h30 à 2h).
Sur réservation à l’accueil du centre social ou au 04 74 38 65 71 (nombre de places limité)
Organisé par le Centre social Le Lavoir

Place de la gare 10 place de la gare 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 38 65 71 »}]
Le Centre social le Lavoir vous propose un voyage ludique dans le temps au cours d’une déambulation dans le quartier gare autour du thème « réinventer ». Deux visites à 10h00 et 14h00 (durée du 1h30 à …

© Centre social Le Lavoir

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