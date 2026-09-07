Balades ludiques, Place de la gare, Ambérieu-en-Bugey
samedi 19 septembre 2026 · Place de la gare · Ambérieu-en-Bugey
Informations pratiques
Balades ludiques Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Place de la gare Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Le Centre social le Lavoir vous propose un voyage ludique dans le temps au cours d’une déambulation dans le quartier gare autour du thème « réinventer ». Deux visites à 10h00 et 14h00 (durée du parcours 1h30 à 2h).
Sur réservation à l’accueil du centre social ou au 04 74 38 65 71 (nombre de places limité)
Organisé par le Centre social Le Lavoir
Place de la gare 10 place de la gare 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 38 65 71 »}]
Le Centre social le Lavoir vous propose un voyage ludique dans le temps au cours d’une déambulation dans le quartier gare autour du thème « réinventer ». Deux visites à 10h00 et 14h00 (durée du 1h30 à …
© Centre social Le Lavoir
À voir aussi à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
- Visites de la Base aérienne 278 « Colonel Chambonnet », Base aérienne 278, Ambérieu-en-Bugey 19 septembre 2026
- Visites découvertes du musée du cheminot, Musée du Cheminot d’Ambérieu, Ambérieu-en-Bugey 19 septembre 2026
- Visites du château des Allymes, Château des Allymes, Ambérieu-en-Bugey 19 septembre 2026
- Visite de l’Association pour l’autobiographie et des archives municipales, Archives municipales, Ambérieu-en-Bugey 19 septembre 2026