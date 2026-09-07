Balades ludiques, Place de la gare, Ambérieu-en-Bugey

Informations pratiques

Balades ludiques Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Place de la gare Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Centre social le Lavoir vous propose un voyage ludique dans le temps au cours d’une déambulation dans le quartier gare autour du thème « réinventer ». Deux visites à 10h00 et 14h00 (durée du parcours 1h30 à 2h).

Sur réservation à l’accueil du centre social ou au 04 74 38 65 71 (nombre de places limité)

Organisé par le Centre social Le Lavoir

Place de la gare 10 place de la gare 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 38 65 71 »}]

Le Centre social le Lavoir vous propose un voyage ludique dans le temps au cours d’une déambulation dans le quartier gare autour du thème « réinventer ». Deux visites à 10h00 et 14h00 (durée du 1h30 à …

© Centre social Le Lavoir