Balades naturalistes, Val de l’Hort, Anduze

Informations pratiques

Balades naturalistes 8 juillet – 28 août Val de l’Hort Gard

10 €, 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T08:30:00+02:00 – 2026-07-08T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00

©Sophie Brunet

Val de l’Hort 1050 chemin Bas, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « projets@valdelhort.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 61 06 »}]

Pour en apprendre davantage sur le milieu naturel d’Anduze.