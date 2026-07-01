AGENDA · Anduze
Balades naturalistes, Val de l’Hort, Anduze
mercredi 8 juillet 2026 · Val de l'Hort · Anduze
Informations pratiques
Balades naturalistes 8 juillet – 28 août Val de l’Hort Gard
10 €, 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T08:30:00+02:00 – 2026-07-08T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00
©Sophie Brunet
Val de l’Hort 1050 chemin Bas, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « projets@valdelhort.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 61 06 »}]
Pour en apprendre davantage sur le milieu naturel d’Anduze.
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