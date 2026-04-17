Balades Nature Printemps 2026 Ile verte, île boisée La Ciotat

La Ciotat

Balades Nature Printemps 2026 Ile verte, île boisée

Samedi 18 avril 2026 de 10h à 12h et de 14h à 16h. quai General de Gaulle La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Partez à la découverte du patrimoine naturel et historique de l’Île Verte à La Ciotat. Plongez dans l’histoire, la biodiversité et les secrets de cette île préservée.



Selon le temps, on pourra découvrir les vestiges d’un castrum ou bien admirer le paysage depuis la table d’orientation.



Horaire et lieu de rendez-vous :

Veuillez vous présenter 20 minutes avant le départ à l’embarcadère Navette Île verte / Vieux port de La Ciotat

Attention : le coût de la traversée n’est pas inclus dans le billet. Le règlement de la navette est à la charge de chaque participant. Le tarif est de 12 € par adulte et 8 € par enfant. Les paiements par carte bleue ne sont pas acceptés.



Dates et horaires :

Samedi 18 avril de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00



Informations complémentaires

Les animaux sont interdits lors de ces sorties.

De manière générale : pensez à prévoir une tenue adaptée (chaussures fermées de marche, coupe vent) et de saison (casquette, chapeau), une gourde (pas d’eau sur site), de la crème solaire, du petit matériel d’observation (jumelles, appareils photo)…

Emportez un sac pour vos déchets.

Ces sorties étant soumises aux conditions météorologiques, elles peuvent être annulées à J-3 ou le jour J. Vous serez tenu informé par téléphone et/ou mail.

Un mail de confirmation vous sera transmis dès validation et un mail de rappel vous sera communiqué à J-3.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : actions.environnement@departement13.fr .

quai General de Gaulle La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Ile verte, île boisée La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme