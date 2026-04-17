Exposition de peintures, sculptures et textes Histoires d’eau Chapelle des Pénitents Bleus La Ciotat

La Ciotat

Exposition de peintures, sculptures et textes Histoires d’eau

Du 17/04 au 13/05/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

sauf les 1er mai et 8 mai. Chapelle des Pénitents Bleus Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-17

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-04-17

L’exposition Histoires d’Eau rassemble trois artistes à la chapelle des Pénitents Bleus et propose aux Ciotadens une expérience immersive et sensible autour de cet élément essentiel, mêlant expression artistique et réflexion sur notre environnement.

À La Ciotat, l’eau est omniprésente. Elle dessine les paysages, anime le port et nourrit l’inspiration des artistes. Elle occupe une place centrale dans l’exposition Histoires d’eau , présentée à la chapelle des Pénitents Bleus, site emblématique du patrimoine local dont le parvis s’ouvre sur la baie. Peinture, sculpture et écriture s’y rencontrent autour de cet élément commun, questionnant notre lien à l’eau et nous invitant à renouer avec le vivant.



À l’origine de ce projet, Cléa Chantal Léandri, artiste peintre et plasticienne, célèbre deux décennies de création. Pour marquer cet anniversaire, elle s’entoure de deux artistes Vincent Marly, sculpteur sur bois et surfeur originaire de Biarritz, engagé dans la préservation des vagues, et Cathy Auboyneau, poétesse attachée à la défense d’une eau originelle et essentielle. Ensemble, ils tissent un dialogue artistique où matières, formes et mots se répondent et s’enrichissent.



Les œuvres présentées — peintures, sculptures et textes — encouragent à ralentir et à poser un regard différent. L’exposition propose ainsi une approche sensible de la préservation de cette ressource vitale. Des ateliers pédagogiques, animés par les artistes et destinés au jeune public, viendront prolonger cette expérience en stimulant l’imagination et la créativité des élèves. .

Chapelle des Pénitents Bleus Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 culture@mairie-laciotat.fr

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English :

The Histoires d’Eau exhibition brings together three artists at the Chapelle des Pénitents Bleus and offers the people of La Ciotat an immersive and evocative experience centred on this essential element, combining artistic expression with reflection on our environment.

L’événement Exposition de peintures, sculptures et textes Histoires d’eau La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de La Ciotat