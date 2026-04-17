Balades Nature Printemps 2026 Tour d’Arbois, une journée avec la garde à cheval Route de la tour d’arbois Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Balades Nature Printemps 2026 Tour d’Arbois, une journée avec la garde à cheval

Dimanche 19 avril 2026 de 9h à 17h.

Dimanche 3 mai 2026 de 9h à 17h.

Dimanche 10 mai 2026 de 9h à 17h.

Dimanche 24 mai 2026 de 9h à 17h. Route de la tour d’arbois Parc Départemental de la Tour de l’Arbois Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-24

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Une journée avec la garde à cheval



Rejoignez-nous pour une journée exceptionnelle aux côtés de la garde départementale à cheval de l’Arbois ! Accueil aux écuries avec café, thé et échanges, visite guidée des lieux : présentation du métier de garde, des missions de protection de l’environnement, découverte des écuries et des chevaux, balade à pied pour aller saluer les chevaux retraités : un moment privilégié avec ces anciens compagnons de patrouille. Pause déjeuner sur place, pensez à apporter votre repas ! L’après-midi, place à une randonnée dans le Parc de la Tour d’Arbois accompagnés par l’équipe des ouvriers forestiers et la patrouille équestre. De retour aux écuries, vous assisterez aux soins des chevaux. Une journée riche en découvertes, idéale pour petits et grands amoureux de la nature et des chevaux.



Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant la visite au parking du Parc de la Tour d’Arbois.

Niveau de difficulté : Moyen

Public : À partir de 5 ans

Nombre de personnes : 20 personnes

Votre accompagnatrice : Camille BRIAL du Département des Bouches-du-Rhône.



Dates et horaires :



Dimanche 19 avril de 9h00 à 17h00

Dimanche 3 mai 9h00 à 17h00

Dimanche 10 mai de 9h00 à 17h00

Dimanche 24 mai de 9h00 à 17h00





Accessibilité : possibilité d’accueil le matin pour les personnes en situation de handicap. Un véhicule adapté (PMR) est disponible sur place pour le transport des personnes et des fauteuils roulants, seulement pour la matinée lors de la présentation de la garde à cheval. .

Route de la tour d’arbois Parc Départemental de la Tour de l’Arbois Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Tour d’Arbois, une journée avec la garde à cheval Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme