Spectacle Giorda Hypnose La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Giorda Hypnose

Vendredi 17 avril 2026 de 21h à 22h15.

Samedi 18 avril 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-18 22:15:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

Que vous soyez réceptifs ou pas, Giorda saura vous hypnotiser ! Préparez-vous à penser autrement !

Sur scène si vous le souhaitez, ou dans le public si vous préférez, osez vivre une expérience extraordinaire et inoubliable.

Vos sens seront décuplés, vos perceptions renversées, vos certitudes bouleversées. Avec habileté et bienveillance, Giorda défie les croyances conventionnelles et vous invite à découvrir une nouvelle réalité.



Osez repousser vos limites et venez réveiller la personne exceptionnelle que vous êtes.



C’est votre spectacle, il sera unique, comme vous !

Écrit par Giorda et Léo Brière. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re receptive or not, Giorda will hypnotize you! Get ready to think outside the box!

L’événement Spectacle Giorda Hypnose Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence