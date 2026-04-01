Exposition Solo show RNST Nest Gallery Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Solo show RNST

Du 18/04 au 21/05/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 19h. Nest Gallery 28 rue Portalis Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-05-21 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Avec cette exposition, Nest Gallery met en lumière une pratique hybride, à la frontière entre intervention urbaine et recherche artistique. RNST y affirme une vision du monde lucide, traversée par les tensions de notre époque.

Issu de la scène du street art, RNST développe depuis les années 1990 un langage visuel singulier mêlant pochoir, sérigraphie et peinture. À travers des images fortes et fragmentées, il interroge les tensions sociales et politiques contemporaines.

Cette exposition révèle une œuvre à la fois directe et sensible, construite entre espace public et travail d’atelier. RNST fait surgir des images qui percutent, interrogent et résistent. Son travail s’inscrit dans un va-et-vient constant entre la rue et l’atelier, où se construisent des œuvres à la fois instinctives et maîtrisées.

Puisant dans l’actualité sociale, les cultures populaires et les iconographies contemporaines, l’artiste compose un langage visuel affirmé. Figures anonymes, visages masqués et compositions fragmentées deviennent les éléments d’une écriture plastique où l’image agit comme un révélateur.

Loin de toute simple représentation, RNST cherche à provoquer une réaction, à créer un décalage, une tension. Derrière la force graphique des œuvres se déploie une dimension plus sensible, où se mêlent engagement, ambiguïté et poésie.



Vernissage le 17 avril à partir de 19h en présence de l’artiste. .

Nest Gallery 28 rue Portalis Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 94 87 06 contact@nestgallery.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With this exhibition, Nest Gallery highlights a hybrid practice, on the border between urban intervention and artistic research. RNST asserts a lucid vision of the world, permeated by the tensions of our times.

L’événement Exposition Solo show RNST Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence