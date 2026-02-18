One Man Show Jovany Le dernier Saltimbanque Comédie d’Aix Aix-en-Provence

One Man Show Jovany Le dernier Saltimbanque

Samedi 18 avril 2026 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Ce spectacle ne se raconte pas, on va le voir ! Une malle s’ouvre…Bienvenue dans le grenier de notre enfance.

Cet électron libre et polyvalent, électrise les salles de France et de Navarre avec un one-Performer-show spectaculaire & époustouflant.

Ce créateur d’émotion, vif d’esprit, nous parle de son héritage, ses racines et de son Grand-père qui lui à tout appris

A grandir, à écrire, à faire des bêtises… d’ailleurs, la plus grande bêtise qu’il ait pu faire ? C’est de grandir…

Une pointe de nostalgie qui nous dénonce aussi que nous sommes de plus en plus opposés les uns aux autres.

C’est avec le rire et la poésie qu’il nous évoque la triste mentalité de l’humanité, de l’actualité. Toutes ces pensées qu’on s’impose. Le temps qui passe, et qu’on oublie. Jusqu’à devenir un adulte et regretter l’essentiel…

Alors, ne grandissez pas !

Venez découvrir cet artiste singulier au Talent Pluriel. Un Électron libre et polyvalent qui fascine le “Tout Public” .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This show can’t be told, it’s got to be seen! A trunk opens… Welcome to the attic of our childhood.

