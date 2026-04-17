Nocturne Musicale à la Fondation Vasarely Fondation Vasarely Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Nocturne Musicale à la Fondation Vasarely

Samedi 18 avril 2026 de 19h à 22h. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La Fondation Vasarely met en lumière les œuvres monumentales dans une ambiance sonore envoûtante pour une immersion totale.

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Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Fondation Vasarely illuminates its monumental works in a spellbinding soundscape for total immersion.

L’événement Nocturne Musicale à la Fondation Vasarely Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence