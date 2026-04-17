Match PAUC Saint-Raphaël Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence
Match PAUC Saint-Raphaël Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence vendredi 17 avril 2026.
Aix-en-Provence
Match PAUC Saint-Raphaël
Vendredi 17 avril 2026 de 20h à 22h30. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17 22:30:00
Date(s) :
2026-04-17
24e journée de championnat de France de Handball.Enfants
Le PAUC Handball reçoit Saint-Raphaël ! Rendez-vous à l’Arena du Pays d’Aix pour une grande soirée de handball
Au programme animations et concert sur le parvis pour vous faire vivre une expérience complète ! .
Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 26 02 90 contact@pauc-handball.com
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English :
day 24 of the French Handball Championship.
L’événement Match PAUC Saint-Raphaël Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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