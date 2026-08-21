Balades photographiques entre hier et aujourd’hui hors-les-murs, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Balades photographiques entre hier et aujourd’hui hors-les-murs Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Musée de la Chartreuse Nord

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Parcours avec photographies de la Photothèque sur les sites historiques du quartier Saint – Albin jusqu’à la Porte d’Arras. Départ de la visite au musée.

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr [{« type »: « link », « value »: « https://musee.douai.app/ »}] Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).

Parcours avec photographies de la Photothèque sur les sites historiques du quartier Saint – Albin jusqu’à la Porte d’Arras. Départ de la visite au musée.

© Ville de Douai, Musée de la Chartreuse – Photothèque Augustin Boutique-Grard