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Balades photographiques entre hier et aujourd’hui hors-les-murs, Musée de la Chartreuse, Douai

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai

Balades photographiques entre hier et aujourd’hui hors-les-murs, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de la Chartreuse
Adresse
130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France
Ville
59500 Douai
Département
Nord
Tarif
Limité à 20 personnes.

Balades photographiques entre hier et aujourd’hui hors-les-murs Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Musée de la Chartreuse Nord

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Parcours avec photographies de la Photothèque sur les sites historiques du quartier Saint – Albin jusqu’à la Porte d’Arras. Départ de la visite au musée.

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr [{« type »: « link », « value »: « https://musee.douai.app/ »}] Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
Parcours avec photographies de la Photothèque sur les sites historiques du quartier Saint – Albin jusqu’à la Porte d’Arras. Départ de la visite au musée.

© Ville de Douai, Musée de la Chartreuse – Photothèque Augustin Boutique-Grard

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