Balades secrètes en Corrèze Sur les traces des Troubadours Moustier-Ventadour
lundi 17 août 2026 · Moustier-Ventadour
Informations pratiques
Moustier-Ventadour
Balades secrètes en Corrèze Sur les traces des Troubadours
Sous la halle Moustier-Ventadour Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Au fil des sentiers qui serpentent entre rivière et coteaux, le paysage autour du château de Ventadour se
dévoile avec douceur. L’eau murmure entre les pierres tandis que les collines ondulent sous le vent, dans un
décor chargé d’histoire. Haut lieu du Moyen Âge, le site Château de Ventadour est associé aux premiers
troubadours et à la poésie de l’amour courtois.
Aujourd’hui, la balade invite à suivre leurs traces, entre nature préservée, chant des oiseaux et atmosphère
hors du temps, où patrimoine et paysage se répondent harmonieusement.
Départ à 9h sous la halle de Moustier-Ventadour. Balade de 8.5km.
Inscriptions sur place de 8h00 à 8h45 (obligatoire) auprès de Profession Sport Limousin
Participation de 3 euros par personne (à régler sur place par chèque ou espèces uniquement).
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Café de bienvenue et apéritif offerts par la commune. .
Sous la halle Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46
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English : Balades secrètes en Corrèze Sur les traces des Troubadours
L’événement Balades secrètes en Corrèze Sur les traces des Troubadours Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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