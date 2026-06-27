Informations pratiques

Moustier-Ventadour

Balades secrètes en Corrèze Sur les traces des Troubadours

Sous la halle Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Au fil des sentiers qui serpentent entre rivière et coteaux, le paysage autour du château de Ventadour se

dévoile avec douceur. L’eau murmure entre les pierres tandis que les collines ondulent sous le vent, dans un

décor chargé d’histoire. Haut lieu du Moyen Âge, le site Château de Ventadour est associé aux premiers

troubadours et à la poésie de l’amour courtois.

Aujourd’hui, la balade invite à suivre leurs traces, entre nature préservée, chant des oiseaux et atmosphère

hors du temps, où patrimoine et paysage se répondent harmonieusement.

Départ à 9h sous la halle de Moustier-Ventadour. Balade de 8.5km.

Inscriptions sur place de 8h00 à 8h45 (obligatoire) auprès de Profession Sport Limousin

Participation de 3 euros par personne (à régler sur place par chèque ou espèces uniquement).

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Café de bienvenue et apéritif offerts par la commune. .

Sous la halle Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balades secrètes en Corrèze Sur les traces des Troubadours

L’événement Balades secrètes en Corrèze Sur les traces des Troubadours Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières