Ventadour en musique Rue du Château Moustier-Ventadour
samedi 8 août 2026 · Rue du Château · Moustier-Ventadour
Informations pratiques
Moustier-Ventadour
Ventadour en musique
Rue du Château Château de Ventadour Moustier-Ventadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Soirée festive au château, musique et restauration.
Organisée par le foyer rural de Moustier-Ventadour.
La soirée espagnole sera animée par Alma Flamenka.
Repas Paëlla sur réservation au 06 07 88 56 61
Entrée concert gratuite.
Navette pour personnes à mobilité réduite. .
Rue du Château Château de Ventadour Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 88 56 61
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English : Ventadour en musique
L’événement Ventadour en musique Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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