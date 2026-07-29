Ventadour en musique Rue du Château Moustier-Ventadour

Informations pratiques

Moustier-Ventadour

Ventadour en musique

Rue du Château Château de Ventadour Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Soirée festive au château, musique et restauration.

Organisée par le foyer rural de Moustier-Ventadour.

La soirée espagnole sera animée par Alma Flamenka.

Repas Paëlla sur réservation au 06 07 88 56 61

Entrée concert gratuite.

Navette pour personnes à mobilité réduite. .

Rue du Château Château de Ventadour Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 88 56 61

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English : Ventadour en musique

L’événement Ventadour en musique Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières