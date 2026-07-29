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AGENDA · Moustier-Ventadour

Ventadour en musique Rue du Château Moustier-Ventadour

samedi 8 août 2026 · Rue du Château · Moustier-Ventadour

Ventadour en musique Rue du Château Moustier-Ventadour

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Château de Ventadour
Ville
19300 Moustier-Ventadour
Département
Corrèze
Tarif

Moustier-Ventadour

Ventadour en musique

Rue du Château Château de Ventadour Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Soirée festive au château, musique et restauration.
Organisée par le foyer rural de Moustier-Ventadour.
La soirée espagnole sera animée par Alma Flamenka.
Repas Paëlla sur réservation au 06 07 88 56 61
Entrée concert gratuite.
Navette pour personnes à mobilité réduite.   .

Rue du Château Château de Ventadour Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 88 56 61 

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English : Ventadour en musique

L’événement Ventadour en musique Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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