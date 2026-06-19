Concert de Guqin Chamalot Moustier-Ventadour

Moustier-Ventadour

Concert de Guqin

Chamalot 3 route du Pilard- Chamalot Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Pour célébrer les 20 ans de sa création Chamalot-Résidence d’artistes propose un concert de Guqin, instrument traditionnel Chinois, par Dina Montagnes.

Le guqin (古琴) est un instrument de musique traditionnel chinois à cordes pincées, considéré comme l’un des instruments les plus anciens et les plus raffinés de la culture chinoise. On l’appelle souvent simplement “qin”. Dina s’est récemment formée au guqin et présentera plusieurs pièces de cet instrument original.

Il est intimement lié à la philosophie, à la poésie et à la méditation dans la Chine classique.

Un buffet participatif suivra le concert. Vous pouvez apporter quelque chose.

ORGANISATEUR Association Chamalot-Résidence d’artistes

PERSONNE A CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT (COORDONNÉES TEL/MAIL)

Christine Pée 06 79 36 90 14 pee.christine@laposte.net .

Chamalot 3 route du Pilard- Chamalot Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 36 90 14

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English : Concert de Guqin

L’événement Concert de Guqin Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières