Portes ouvertes au château de Ventadour : visite libre, Château de Ventadour, Moustier-Ventadour

Informations pratiques

Portes ouvertes au château de Ventadour : visite libre 19 et 20 septembre Château de Ventadour Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Spectaculairement installées sur un éperon rocheux, au cœur d’une nature verdoyante, les ruines du château de Ventadour marquent de leur empreinte l’histoire et le paysage corrézien.

Fief de puissants seigneurs au Moyen Âge, Ventadour fut également un haut lieu de la création artistique du XIIe au XIIIe siècle.

Bernard de Ventadour, Marie de Ventadour et bien d’autres troubadours ont fait résonner entre ces murs l’art du trobar.

Château de Ventadour La Chanselve, 19300 Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 93 04 34 http://www.chateau-ventadour.fr http://www.tourisme-egletons.com Spectaculairement installées sur un éperon rocheux en plein cœur d’une nature verdoyante, les ruines du château de Ventadour marquent de leurs empreintes, l’histoire et le paysage corrézien.

Fief de seigneurs puissants au Moyen Âge, Ventadour fût un haut lieu de la création artistique du XIe au XIIIe siècle.

Bernard de Ventadour, Marie de Ventadour et tant d’autres troubadours ont fait résonner en ces murs, l’art trobar. Le parking situé à l’entrée du château est accessible gratuitement.

Spectaculairement installées sur un éperon rocheux, en plein cœur d’une nature verdoyante, les ruines du château de Ventadour marquent de leurs empreintes l’histoire et le paysage corrézien.

©photo D.Agnoux